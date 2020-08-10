Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı bulutlu 31
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37