Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Göktepe mevkindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen ve sarp arazide çıkan yangına, havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiği öğrenildi.
Muğla’da orman yangını
10.08.2020 - 13:35 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,orman yangını,
724033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724033.aspx
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