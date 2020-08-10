Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu ticareti yaptığı' tespit edilen Ş.A.'yı gözaltına aldı. Ş.A. ile birlikte 10 paket halinde 2,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.