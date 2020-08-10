Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu ticareti yaptığı' tespit edilen Ş.A.'yı gözaltına aldı. Ş.A. ile birlikte 10 paket halinde 2,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı
10.08.2020 - 21:08 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Samsun,
724111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724111.aspx
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