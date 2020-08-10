Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkadaşlarıyla Babalı Mahallesi Dikili mevkisine giden Aryen Jiyan Kartalmış (19), akşam saatlerinde denize girdi.

Kartalmış ve ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşının bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Çevredekilerin ve arkadaşlarının müdahalesiyle kıyıya çıkarılan Aryen Jiyan Kartalmış ve arkadaşı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kartalmış'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu.

İzmit ilçesindeki hastaneye kaldırılan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Aryen Jiyan Kartalmış'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.