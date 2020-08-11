Malkara sakinleri, toplu halde gezen başıboş köpeklerin korku saçtığını belirterek, yetkililerden çözüm bulmasını istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplu halde yollarda dolaşan köpekleri görüntüleyen esnaf Erdinç Pilan, çok sayıda köpeği görünce korktuğunu ifade ederek, toplanması gerektiğini ifade etti.
Adeta çete gibi sürüler halinde dolaşan köpeklerin, çocuklarını ve kendilerini çok korkuttuğunu belirten vatandaşlar, bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istedi.
Çete gibi dolaşan köpekler korkutuyor
11.08.2020 - 12:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokaklarda toplu halde gezen köpekler, vatandaşları korkutuyor.
Malkara sakinleri, toplu halde gezen başıboş köpeklerin korku saçtığını belirterek, yetkililerden çözüm bulmasını istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplu halde yollarda dolaşan köpekleri görüntüleyen esnaf Erdinç Pilan, çok sayıda köpeği görünce korktuğunu ifade ederek, toplanması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : köpek,çete,
724235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724235.aspx
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