Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Güney Çevre Yolu üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide çıkan Y. K.,intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kısa genci çıktığı yerden indirildi.



Ambulansta sağlık durumu kontrol edilen K., Hastaneye götürüldü.