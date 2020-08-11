Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Celal Ünal yaşam mücadelesini kaybetti. Ramazan Bayramı öncesi vaka sayısının sıfırlandığı kentte 1 Haziran 2020 tarihinden sonra girilen normalleşme sürecinin ardından bugüne kadar koronavirüse yakalanan vatandaşlardan 11 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını başlangıcı olan Mart ayından Mayıs ayları arasında 180 vakanın bulunduğu kentte 10 vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Böylece kentte Covid-19’dan ölenlerin toplam sayısı 21 oldu.

Öte yandan Kurban Bayramı itibariyle koronavirüs vakalarının bulunduğu 3 köy karantina altına alınırken, 100’ün üzerinde vatandaşta koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.