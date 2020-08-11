Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre kaza, 13.30 sıralarında Saray ilçesi Güngörmez Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kıyıköy istikametinden Saray istikametine seyreden Polat O. idaresindeki 34 HN 9510 plakalı otomobil, Kambursöğüt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Polat O. ve Musa S., Felemez D. ve Turgay Öztürk hafif yaralandı. Yaralı 4 kişi kaza yerine çağrılan 112 Acil Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.