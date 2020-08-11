Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada Portekiz, Madagaskar, Güney Asya ve Afrika’da rastlanan, Türkiye’de ise daha önce Ankara, Adana, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bolu, Elazığ, Hatay, İzmir, Muğla ve Sakarya kırsalında görülen 2 gram ağırlığındaki sivriburun canlı, Şanlıurfa’da ilk kez görüntülendi. Görünüşü tamamen bir fareyi andıran ve tarımda çiftçi dostu olarak bilinen böcekçil hayvan dünyada birçok isim ile adlandırılıyor. Daha çok sivriburun olarak nitelendirilen 2 gram ağırlığındaki ve 5-6 santim uzunluğundaki bilinen en küçük memeli hayvan en fazla 1,5 yıl yaşayabiliyor.

Yılda 5-6 kez doğum yapıyor

Uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Mahmutoğlu, Türkiye’de nadir, Şanlıurfa'da ise ilk kez görüntülenen sivriburunluyu fotoğrafladığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Mahmutoğlu, yılda 5-6 kez doğum yapan canlının, çiftçi dostu olduğunu ve tarlada ekinlere zarar veren böceklerle beslendiğini ifade etti. Mahmutoğlu, Cüce böcekçil, Etrüsk böcekçil ve Cüce sivriburun olarak adlandırılan canlı ile ilgili açıklamasında, “En büyük hatamız doğada tanımadığımız hayvanların yaşamlarını kısıtlamak. Bu tür fare görünümlü olduğu için insanlar tarafından fare olarak algılanıyor. Küçük dostumuz biraz incelendiğinde fare değil, yaşam alanında yaşadığı böcekçil denilen 5 parmaklı tamamen böceklerle beslenen bir türdür. Yaşam alanı incelendiğinde sulak alanlarda, ormanlık alanlarda görmek mümkündür. Türkiye’de nadir görülen türlerden biridir. Türkiye’de bu türün fotoğraflanması biraz zordur. Bu türün boyutu 2,5 ila 5 santimetre arasında değişiyor. Bilim adamları bu konuyla ilgili araştırmalar yapmış. Cüce böcekçil denilen sivri burunlulardan alt türü olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Portekiz’de, Güney Afrika’da da görülen bir türdür. Şimdi de Şanlıurfa’da bu türe rastlandığı için çok mutluyuz. Türün fotoğrafı pek olmadığı için bizde fotoğrafladık. Yaklaşık olarak bir saat boyunca bu türü inceledik. Dokunmadan, incitmeden dostumuzu tekrardan doğaya bıraktık. Bu türün ömürleri çok kısadır. Yaklaşık 1 ila 1,5 yıl arasında yaşarlar. Türün en büyük düşmanları da baykuşlardır. Çiftçi dostu bir türdür. Zararlı böceklerle beslenir. Doğada görüldüğü zaman zarar verilmemesi gerekiyor. Doğadaki bütün canlılar yararlıdır. Hiçbir canlının öldürülmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.