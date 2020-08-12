Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta yaşanan olay öncesi iddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), miras meselesi yüzünden kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesini tabancayla vurdu. Bu sırada kardeşi kaçtı. Vali yardımcısı ise arkasından koşarak apartmanın 3. katında yetiştiği kardeşini tabanca ile öldürdü. Vali yardımcısı daha sonra da 6. kattaki annesini öldürdüğü daireye döndü. Vali Yardımcısı Polat, kafasına tabancayı dayayıp kendini öldürmek istedi ancak evde bulunan babası Şeref Polat oğlunu ikna ederek elindeki tabancayı aldı. Bir süre sonra komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, vali yardımcısını gözaltına aldı. Baba Şeref Polat ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Baba Polat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı Tolga Polat'ın sorgusu devam ediyor. Zanlının bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada polis, anne ve oğlunun öldürüldüğü evi mühürledi. Apartmanın merdiven bölümünde ise hala cinayetin izleri duruyor.

Bu arada baba ise koruma tarafından başka bir eve götürüldü. Baba Polat, basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bırakırken, koruması miras iddiasını yalanladı.