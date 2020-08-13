Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü yangın, Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle, elma, ayva, ceviz, kavak ağaçlarının bulunduğu alan zarar görürken, arsanın bitişiğinde Şakir Karakaş’a ait sebze ekili bir bahçe de yangından dolayı zarar gördü.

Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çiftçiler maddi zarara uğradı.