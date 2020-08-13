Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde artan korona virüs vakaları zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik zabıta ekipleri dolmuş, minibüs ve dolmuş taksilerde uygulama yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde duraklara yaklaşan araçlar üzerinde yapılan uygulamada zabıta ekipleri minibüs, dolmuş ve dolmuş taksileri denetledi. Ekipler ayrıca yolculara ve sürücülere korona virüs salgınından korunmak amacıyla yapmaları gerekenleri anlatarak, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması ile ilgili uyarılarda bulundu.



Ayrıca Sakarya şehir merkezinde çeşitli güzergahlarda denetimlerin artırılarak devam edileceği öğrenilirken, ekipler sürekli olarak toplu taşıma araçlarında denetim yaparak vatandaş ve sürücüleri uyarmaya devam edecek. İlerleyen zamanlarda ise korona virüs salgınına karşın uyulması gereken kurallara uymayanlara ceza kesileceği öğrenildi.