Olay, Çarşamba ilçesinin Beylerce Mahallesi'nde bulunan bir fındık fabrikasının hayvan besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık fabrikasının hayvan besi işletmesinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenilen Metin Yılmaz (54) sabah işe gelenler tarafından banyoda ölmüş halde bulundu. Metin Yılmaz'ı ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Besi çiftliğinin gece bekçisi banyoda ölü bulundu
13.08.2020 - 14:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir fındık fabrikasına ait hayvan besi çiftliğinde gece bekçisi olarak çalışan bir kişi sabah banyoda ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : besi çiftliği,bekçi,
724671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724671.aspx
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