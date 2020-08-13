Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; kaza Seyitgazi ilçesi girişinde yaşandı. İddialara göre hatalı sollama sonucu plaka ve isimleri henüz belirlenemeyen bir kamyonet ile düğün konvoyunda bulunan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına savrulurken, otomobil ise takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan 1 kadın olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambülanslarla Eskişehir'de çeşitli hastanelere sevk edildi.



Öte yandan olayla ilgili incelemeler devam ediyor.