Zincir giyim mağazasının Kırıkhan şubesinde çalışan 2 personelde korona virüs tespit edilmesi üzerine geçici olarak kapatıldı. Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mağaza boşaltıldıktan sonra içeride dezenfekte çalışması başlattı. Mağazada çalışan elemanlar ise sağlık kontrolünden geçirildi.
Hatay’da çalışanlarında koronavirüs tespit edilen zincir mağaza kapatıldı
13.08.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki bir zincir mağazanın 2 çalışanında korona virüs tespit edilmesinin ardından mağaza geçici olarak kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,koronavirüs,
724716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724716.aspx
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