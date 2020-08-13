Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de tüyler ürperten cinayet! Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu. Olayı haber alarak adrese gelen acılı anne gözyaşlarına boğuldu.

BALKONDAN TIRMANDI

Alınan bilgiye göre, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi.

Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H, polisi arayıp cinayet ihbarında bulundu ve Boğaziçi Karakoluna teslim oldu.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ GÖRÜYORDU

Genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.

Gizem Filiz'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Korkunç olayı duyan komşular büyük şok yaşadı.