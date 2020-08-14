Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde Genç Osman Apartmanı'nda panjur takmak için çıktığı 3’üncü katın balkonunda dengesini kaybederek yere düşen Semih Serin, ağır yaralı halde Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serin, hayatını kaybetti. Antalya'da ikamet ettiği öğrenilen Serin'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Bugün Serik'te defnedilecek olan Semih Serin'in vefatı yakınlarına büyük üzüntü yaşattı.
Panjur takarken 3’üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
14.08.2020 - 12:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'un Bucak ilçesinde 3’üncü kattan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : işçi,panjur,
724874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724874.aspx
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