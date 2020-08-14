Olay, Yayladağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen M.M.B. isimli şahıs oradan Yayladağı Cezaevi'ne götürüldü.
Hatay'da FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı
14.08.2020 - 18:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.
Etiketler : hatay,
724937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724937.aspx
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