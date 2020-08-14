İlçenin Sugeldi mahallesinde Yılmaz Hacımahmutoğlu kendine ait aracının içerisinde heyelana maruz kaldı. Aracının içinde toprak altında kalan şahıs hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında bulunduğu yerden çıkartıldı.