İlçenin Sugeldi mahallesinde Yılmaz Hacımahmutoğlu kendine ait aracının içerisinde heyelana maruz kaldı. Aracının içinde toprak altında kalan şahıs hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında bulunduğu yerden çıkartıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde heyelan: 1 ölü
14.08.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Of ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen heyelanda 1 kişi aracıyla toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Trabzon,
724939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724939.aspx
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