Edinilen bilgiye göre, enstitünün yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 çalılık alanda ve bir de eski malzemelerin bulunduğu depo olmak üzere 3 farklı noktada aynı anda yangın çıktı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle her 3 yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Mersin'de enstitü bahçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı
14.08.2020 - 21:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sınırları içinde aynı anda 3 ayrı noktada çıkan yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Her üç yangında ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.
Etiketler : Mersin,
724963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724963.aspx
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