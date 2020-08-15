Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sonrası, genç kızın sevgilisi tarafından itildiği iddiaları üzerine ev sahibi Mehmet K. (20) gözaltına alındı. Cansız beden otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, genç kızın biri tarafından mı atıldığı yoksa kendisinin mi atladığı konusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMLÜ KAZAYA DA SEBEP OLMUŞ

Çıkarıldığı adliyede “kasten öldürme” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklanan şüpheli Mehmet K.’nın bir halı firmasının sahibinin oğlu olduğu, geçen yıl ocak ayında da ehliyetsiz ve alkollü hâlde kullandığı otomobille yaya kaldırımındaki bir kadına çarparak ölümüne yol açtığı ortaya çıktı. Zanlının bu olay sonrası serbest bırakıldığı da belirlendi. Yaşanan olay akıllara, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek ölen Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’i getirdi. Şule Çet’in ölümüne intihar süsü verilmiş, daha sonra tecavüz edilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.