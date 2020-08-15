Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne Sedef Adası açıklarında sürüklenmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti. Sedef Adası açıklarında sürüklenen tekne emniyet ekiplerince, halatla bağlanarak Pendik Marina’ya çekilen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Sedef Adası açıklarında bir teknede sürüklenen 3 kişi kurtarıldı
15.08.2020 - 09:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sedef Adası açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti tarafından kıyıya çekilerek içindeki 3 kişi kurtarıldı.
Etiketler : Sedef Adası,
725034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725034.aspx
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