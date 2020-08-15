Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ulumezarlık civarında meydana geldi. İddialara göre E.K. isimli şahıs polis ve ambulansı arayarak intihar ettim ihbarında bulundu. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ulumezarlık karşısında E.K.'yi kaldırımda baygın yatarken buldu. 112 ekibinin de geldiği olay yerinde polisin ne içtin sorusuna E.K., 'fare zehri içtim' cevabını verdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken E.K. tedavi altına alındı.