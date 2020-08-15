Arnavutköy Çilingir Yolu’nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçta bulunanlar yola savruldu. İlk belirlemelere göre biri çocuk 8 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Arnavutköy Çilingir Yolu’nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
15.08.2020 - 15:58 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy Çilingir Yolu’nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçta bulunanlar yola savruldu. İlk belirlemelere göre biri çocuk 8 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Etiketler : kaza,
725101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725101.aspx
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