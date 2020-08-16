Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşoluk mahallesinde yaşayan Halil Kaya, akşam saatlerinde evinin bahçesindeki ahıra hayvanlarına yem vermeye gitti. Bu sırada ağılda, bir tosunun darbesi ile yere düşen şahıs, yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen besici Halil Kaya hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.