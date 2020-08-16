Çakırpınar'dan Bilecik istikametine seyir halindeki Abdülkadir T. yönetimindeki 03 AAL 965 plakalı cip, virajda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Sürücü ile araçtaki A.T, S.T.O, S.T, A.Ç, Ş.T. ve N.Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik istikametine kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Bilecik'te cip köprü bariyerine çarptı: 7 yaralı
16.08.2020 - 01:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te köprü bariyerlerine çarpan cipteki 7 kişi yaralandı.
Etiketler : kaza,bilecik,
725178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725178.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER