Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Yiğit K, yönetimindeki 78 BN 200 plakalı otomobil, önünde ilerleyen yabancı uyruklu Mustafa Dheeya Shakır'in (31) kullandığı motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü Shakır, yaklaşık yüz metre sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.