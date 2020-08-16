Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.40'ta Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 7,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
16.08.2020 - 04:15 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 05:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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725211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725211.aspx
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