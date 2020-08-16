Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli’de bir grup vatandaş yasağa rağmen sokak düğünü yaparak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Düğünde kol kola giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak dakikalarca halay çekti. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İddiaya göre yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.