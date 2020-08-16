Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Mazhar K., annesi Cennet K. ile uyuşturucu kullanmasından dolayı tartıştıktan sonra evi ateşe verip kaçtı. Ev hemen alev alırken, anne Cennet K., torunları Leyla ve Nehir K.’yi evden çıkartarak son anda canlarını kurtardı. Ancak yangın bir anda tüm apartmanı sarınca diğer apartman sakinleri mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Büyük panik ve korku yaşayan apartman sakinlerinin bazıları, sinir krizi geçirip ağladı.

İki torununa bebekliklerinden bu yana anneleri terk ettiği için kendisinin baktığını, oğlunun ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten anne Cennet K. ise, "Ben oğlumu sayısız kez şikayet ettim, uzaklaştırma bile verdiler. Ancak bir türlü uslanmıyor. Sürekli bize eziyet ediyor. Ben artık bıktım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.