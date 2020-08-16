Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bayındır ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler evin yanında bulunan tarla ve zeytinliğe de sıçradı. Alevlerin zeytinliği bir anda sarması üzerine itfaiye ekipleri yetersiz kalınca İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.



İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale ederken, ekipler yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.