Edinilen bilgiye göre, köy içi ve çevresinde düzenlenen düğün törenleri, bayram ziyaretleri ve Ankara’dan gelen konuklar sonrasında köyde covid-19 teşhisi konulan hasta sayısında artış yaşandı. İlk olarak 2 kişide covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında filyasyon ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonrasında 3 hanede yaşayan toplamda 14 kişinin 1’inci ve 2’inci dereceden temaslı olarak tespit edilmesinin ardından, Zile İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından Derebaşı köyünde karantina uygulanması kararı alındı.
3 hanede virüs görüldü, köy karantinaya alındı
16.08.2020 - 20:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle karantina kararı alınarak, köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.
Etiketler : Tokat,
725338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725338.aspx
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