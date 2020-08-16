Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, köy içi ve çevresinde düzenlenen düğün törenleri, bayram ziyaretleri ve Ankara’dan gelen konuklar sonrasında köyde covid-19 teşhisi konulan hasta sayısında artış yaşandı. İlk olarak 2 kişide covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında filyasyon ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonrasında 3 hanede yaşayan toplamda 14 kişinin 1’inci ve 2’inci dereceden temaslı olarak tespit edilmesinin ardından, Zile İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından Derebaşı köyünde karantina uygulanması kararı alındı.