Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Köyyolu Durağı mevkisinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Umut O.'ya 3 ayrı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Umut O. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.