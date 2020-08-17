Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Köyyolu Durağı mevkisinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Umut O.'ya 3 ayrı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Umut O. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü
17.08.2020 - 01:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 02:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Umut O (33), karayolunda seyreden araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : kaza,ölü,öldü,
725379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725379.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER