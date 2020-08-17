Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunu gören çocukların ailesi ve vatandaşlar, peşlerinden gitti. Ancak hepsi boğulma tehlikesi geçirince bir koya sığındı. 8 kişi buradan geri dönemeyince Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, ormanlık alandan 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi. Mahsur kalanlara, buradaki dik yamaçtan halat yardımıyla yiyecek ve kıyafet ulaştırıldı. Bu arada İstanbul’dan hareket eden bir helikopter hava şartları sebebiyle koya inemedi. Dün sabah dalgalar azalınca koya yaklaşabilen Sahil Güvenlik botu, vatandaşları kurtarmayı başardı. Ekiplere teşekkür eden iki kuzen “Unutamayacağımız bir anı oldu” derken Milat’ın babası Murat Babalık “Bizim çocuklar, bize korkulu bir gün yaşattılar. Şükür ki sağ salim kurtuldular” diye konuştu.