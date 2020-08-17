Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Seyhan’a bağlı Şehit Duran Mahallesi’nde 2 Ekim 2002 tarihinde Fadime Şafak (29), evinde uyuduğu sırada öldürüldü. Kadının cesedi, o zamanlar 7 yaşında olan oğlu Volkan ve kızı Dilara (3) tarafından bulundu. Yapılan incelemede eve pencerenin demir şebekesinin esnetilerek içeri girildiği ve genç kadına tecavüz edilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Ardından da kadının kafasının duvara vurulup yastıkla boğulduğu, parmaklarının da kesilmeye çalışıldığı tespit edildi. Maktulenin vücudundaki tırnak izlerinden zanlının DNA’sı belirlendi ancak bir türlü yakalanamadı. Aradan 18 yıl geçti ve İl Emniyet Müdürlüğü cinayet dosyasını, zaman aşımına uğramaması için tekrar açtı. Ekipler, olaydan sonra mahalleden taşınan 10 kişi belirledi. Bu kişilerden biri olan Gökhan Ç’nin (40), KKTC’ye yerleştiği, burada penceresi açık olan bir evden içeri girerek bir kadına sarkıntılık yaptığı ve bu sebeple cezaevinde olduğu öğrenildi. KKTC yetkilileri ile yapılan görüşme neticesinde şüpheli Türkiye’ye getirildi. Şahıs, suçlamaları reddetti ancak ceset üzerindeki izler ile DNA’sı eşleşti. İşlediği cinayetten iki yıl sonra evlenen ve üç çocuk sahibi olan Gökhan Ç, tutuklandı. Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya İHA