Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe’de yaz, kış tüketilen enerji içeceği olan atom, korona virüs ile birlikte daha çok ilgi görmeye başladı. Muz, süt, fındık ve ballı çerezin bir araya gelmesiyle hazırlanan ‘atom’ bağışıklık sistemini de güçlü tutuyor. Korona virüs sebebiyle karantinada kalan ve hastanede tedavi gören vatandaşlar bolca atom içeceğini tüketiyor.





Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında 10 yıldır atom satışı yapan Mehmet Siraç Bedir, virüslerle baş etmenin tek yolunun güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini belirtti. Bedir, pandemi sürecinde satışlarının arttığını ifade ederek, "Atom muz, süt, bal, fındık, fıstık, çilek, kaju ve 20’ye yakın karışımdan meydana geliyor. Vücuda en büyük yararı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hem yaz hem kışın çok tüketilen bir içecek. Koronadan dolayı satışımız biraz daha arttı. Hem karantinada kalan vatandaşlar için hem hastanede yatan vatandaşlarımız için akrabaları gelip götürüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği zaman zaten koronanın da düşman olduğu bağışıklık sistemidir. Burada içtiğiniz her şey portakaldan tutun şalgama hepsinin bir numaralı özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesi” dedi.



Vatandaşlar da yaz kış demeden portakal suyu ve atom içeceğini tükettiklerini söyledi.