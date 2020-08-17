Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı belediyenin aldığı önlemler kapsamında personeliyle birlikte pazar yerini gezen Başkan Çetin Bozkurt, esnafa hem bol kazanç diledi hem de tezgahlarına asmaları için “Maske Takmayan Esnaftan / Alışveriş Yapma” yazılı el ilanı dağıttı. Başkan Çetin Bozkurt, Başkan Yardımcısı, Zabıta Komiseri ve personeliyle birlikte pazarda tezgah açan esnafı ve vatandaşları virüs tehdidine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı ve Maske takmayan esnaftan alışveriş yapmamalarını istedi. Bu amaçla pazarcı esnafının tezgahlarına asmaları içinde üzerinde “Maske Takmayan Esnaftan / Alışveriş Yapma” yazılı el ilanı dağıttı.



Başkan Bozkurt, “Koronavirüs salgınına karşı belediye olarak aldığımız tedbirler doğrultusunda esnafımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ürünlerin seçilmeden alınmasını ve tezgahlar arasında mümkün olduğunca geniş mesafe bırakılmasını istiyoruz. Hijyen kurallarını hatırlatıyoruz, adım mesafesi kuralına herkesin duyarlı olması gerektiği anlatıyoruz. Bu amaçla vatandaşlarımızdan maske takmayan esnaftan alışveriş yapmamalarını istiyoruz” diye konuştu.