Van Valisi ve Büyükşehir Belediyem Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu. Vali Bilmez, acı haberi sosyal medya hesabından duyururken “16.08.2020 günü saat 21.30 sıralarında, ilimiz Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Güvenlik Korucumuz Hakkı Taş şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” cümlelerine yer verdi.
Van’da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit oldu
17.08.2020 - 14:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,güvenlik korucusu,şehit,
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