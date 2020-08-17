Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara yönünden Karabük yönüne giden otomobilin sürücüsü, Cumayanı köyü mevkisinde ters yönde giden otomobili görünce cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hız göstergesini gösterip 97 kilometre hızla gittiğini belirten sürücü, ters yönde giden otomobilin hızına yaklaşamadığını belirtti.

Kastamonu-Karabük karayolu Kadıbükü köyü mevkisinde ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü de hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Ters yönde ilerleyen otomobili görünce şaşkınlık yaşayan kadın sürücü, korna çalarak uyarıda bulundu. Kadın sürücünün görüntülediği otomobil sürücüsü, görüntülendiğini fark edince manevra yaparak geldiği yöne geri döndü.

Otomobilin kaputunda yolculuk

Karabük'te kamyonet kasası ile otomobilin bagaj kapağındaki tehlikeli yolculuk da cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük- Safranbolu Çevre Yolu'nda gece kamyonetin kasasından sarkarak yolculuk yapan 5 genç, görenlere pes dedirtti.

Karabük-Zonguldak karayolunda otomobilin kaputuna tutunarak yolculuk yapan bir kişi de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bagaj kapağından tutunan ve dizlerini tampona koyarak tehlikeye davetiye çıkaran gencin görüntüsü şaşkınlığa neden oldu.