Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yemişli Mahallesinde kesilen bir büyükbaş hayvanın etinden yiyen çok sayıda kişi rahatsızlanmaları sonucu hastaneye başvurdular. Kesilen hayvandan numune alınarak test yapıldı. Yapılan testte etlerde şarbon mikrobuna rastlanıldı. Hayvanın dağıtılan etleri toplatılarak imha edilirken, mahalle bugünden itibaren karantina altına alındı. Mahalledeki hayvanlara koruyucu aşı yapılmaya başlanırken, etlerden yiyen vatandaşların tedavisinin sürdüğü bildirildi.