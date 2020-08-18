Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Çaykara ilçesinden 55 yıl önce heyelan nedeniyle Van'ın Özalp ilçesindeki Emek ve Dönerdere mahallelerine göçen Karadenizliler, yöre halkıyla yıllardır huzur içerisinde yaşıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Karadenizli aileler, yarım asırdır yerleştikleri topraklar ikinci memleket oldu. 1965 yılında simetrik olarak yapılan evler, geçen 55 yıl içerisinde mahalle sakinleri, evlerinin bitişiğine yaptıkları yapıların ise ana binaların güzelliğini bozmadı. Mahallenin hemen doğusunda sulama amaçlı yapılan gölet ise simetrik yapılar ile birlikte kuş bakışı ayrı bir güzellik oluşturuyor.





Mahalle sakinlerinden Ayhan Özbek, “Büyüklerimiz 1965 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinden buraya göç ettiklerinde kurulan düzene hiçbir şekilde müdahale etmeyerek mahallemizin simetrik düzenini bozmadık” dedi.

Nihat Özbay isimli mahalle sakini ise “Yukarı Dönerdere Özalp ilçesine bağlı bir mahalledir. 1965 yılında Trabzon’dan buraya göç etmişler. O zaman devlet tarafından çizilen bir proje üzerine evler yapıldı. Mahalle sakinleri ise aradan geçen 55 yıl içerisinde ufak tefek eklemelerle bu evlerin simetrik düzenini bozmadılar” dedi.