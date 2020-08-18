Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 testi pozitif çıkan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim çok kıymetli Kebanlılar, sosyal medya üzerinden takip eden takipçilerimiz, koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi, 23 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanız, gerekmediği sürece toplu alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allah’a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.