Covid-19 testi pozitif çıkan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim çok kıymetli Kebanlılar, sosyal medya üzerinden takip eden takipçilerimiz, koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi, 23 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanız, gerekmediği sürece toplu alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allah’a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.
Keban Belediye Başkanı Atlı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
18.08.2020 - 12:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’ın Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı’nın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fethiye Atlı,Elazığ,koronavirüs,belediye başkanı,
725669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725669.aspx
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