Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan otogar istikametine seyir eden Erçal Group Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Burhan Erçal (47) idaresindeki 55 ADT 295 plakalı cip, yolun karşısına geçmekte olan Şefik Çakır (60) yönetimindeki 55 BBM 32 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazada, iş adamı Burhan Erçal ile kamyonet sürücüsü Şefik Çakır yaralandı. Burhan Erçal, 112 acil servis ekiplerince Atakum'da bulunan özel bir hastaneye, Şefik Çakır ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.