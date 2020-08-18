Edinilen bilgiye göre olay Bartın'da yaşandı. Kentteki işadamlarından Zekai Arzum'a ait evin bahçesinden silah sesleri gelince çevredekiler olay yerine koştu. Arzum'u yerde kanlar içinde gören akrabaları durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş adamının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Arzum’un cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arzum'un silahıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği iddia edildi.
İş adamı bahçede kanlar içinde bulundu
18.08.2020 - 16:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da bir iş adamı, evinin bahçesinde kanlar içinde bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri iş adamının hayatını kaybettiğini belirledi.
Edinilen bilgiye göre olay Bartın'da yaşandı. Kentteki işadamlarından Zekai Arzum'a ait evin bahçesinden silah sesleri gelince çevredekiler olay yerine koştu. Arzum'u yerde kanlar içinde gören akrabaları durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş adamının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : iş adamı,sır ölüm,
725708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725708.aspx
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