Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Hankendi Yolçatı köyünde bugün saat 12:00 sıralarında zihinsel engelli İrfan Durak kayboldu.Bunun üzerine aile, İl Jandarma Komutanlığı’na haber verdi. Durak’ın bulunabilmesi için çok sayıda jandarma ekibi görevlendirildi. Jandarma iz takip köpek timleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında Durak, saatler sonra Işıklıyol köyü mevkiinde bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Durak, ailesine teslim edildi.



Evlatlarına kavuşan Durak ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.