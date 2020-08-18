Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüleburgaz'da bir iş merkezinin 2. katında bulunan işletmede çıkan kavgada işletme sahibi M.K. ile A.S.K. arasında tartışma çıktı. A.S.K. isimli şahıs çıkan tartışmada M.K.'ya silah çekerek karnından yaraladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri intikal etti. Olayda yaralanan M.K., Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise Asayiş Büro Amirliği'nin sorgusunda M.K.'nın kendisine küfrettiğini öne sürdü.