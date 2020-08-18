Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Pandemi Kurulu toplanarak kararlar aldı. Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında kurulda yer alan ilgili kurumların amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Maske takma zorunluluk şartlarının il ve ilçelerimizde devam etmesine, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlarımıza Hıfzısıhha Kanununa göre 900 TL idari para ceza yazılmasına, ilimizdeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında “Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'Mahalle Denetim Ekiplerinin' oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına, ilimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine, Munzur ve Pülümür Vadisi'nde tesisleşmenin olmadığı alanlarda ateş ve piknik etkinliğinin yasaklanmasına, taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir” diye aktarıldı.