Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üstü Bingöl’ün Kıgi ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde deprem
18.08.2020 - 21:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,
725767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725767.aspx
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