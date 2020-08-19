Kaza, saat 20.34'te Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus istikametine giden plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak hızla yol kenarında bulunan bambu malzemesi satan dükkana daldı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, dükkanda kimsenin olmadığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken dükkanda hasar oluştu.
Kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi
19.08.2020 - 01:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 01:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir bambu malzemesi satan dükkana girdi. Şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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