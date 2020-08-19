Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, saldırının Esenyurt’ta aynı gece Suriyeli iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi. Saldırganların yakalanması için inceleme başlatılırken, yaralıların tedavileri sürüyor.